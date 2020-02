El Baix Penedès es planta amb els pressupostos

Actualitzada 18/02/2020 a les 11:23

El Baix Penedès presenta esmenes als pressupostos de la Generalitat. És la comarca que registra major atur de Catalunya i la que rep menys inversió de la Generalitat. S'hi projecten 1.989.000 euros, quantitat que no arriba ni als vint euros per habitant. «Només a Sitges hi ha més inversió que a la nostra comarca», diuen els consellers.Catorze alcaldes de diferents partits polítics han signat un manifest conjunt de disconformitat als comptes. Volen major dotació per un pla de xoc contra l'atur -la taxa supera el 17%-, i pel desplegament de les delegacions del govern al territori, com a vegueria. La comarca se sent menystinguda, un greuge que no tolera sobretot davant les darreres dades de l'Idescat, que apunten a un creixement poblacional.