A presó dos detinguts a Calafell pel robatori amb violència i detenció il·legal del propietari d'un establiment

Els detinguts van retenir i amenaçar la víctima amb una arma de foc per reclamar-li la recaptació de la màquina escurabutxaques

Actualitzada 17/02/2020 a les 16:53

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat d‘Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir entre el 13 i 14 de febrer dos homes de 47 i 51 anys, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns de Segur de Calafell (Baix Penedès) com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència, detenció il·legal, lesions i descobriment i revelació de secrets.Els fets van ocórrer la nit del 18 al 19 de desembre de l’any passat a Segur de Calafell quan dos homes van assaltar i amenaçar amb una arma de foc el propietari d’un establiment perquè els entregués la recaptació de la màquina escurabutxaques.Els arrestats van retenir la víctima més de cinc hores a l’interior del local i també van agredir-la. A més, li van sostreure la cartera, diners en metàl·lic i el telèfon mòbil des del qual van accedir al seu perfil personal a diverses xarxes socials, de tal manera que els detinguts també van incórrer en un delicte de descobriment i revelació de secrets. Finalment, els autors van alliberar-lo amb la condició que saldés el pagament al dia següent.Per tot això, els Mossos d’Esquadra van realitzar el passat 13 de febrer dues entrades i perquisicions en dos domicilis de Segur de Calafell, concretament, als carrers Suïssa i Cep. L’entrada aquell dia va tenir com a resultat la detenció d’un dels autors del robatori, mentre que el segon detingut es va efectuar el divendres 14 de febrer.Durant l’escorcoll a aquests domicilis, es va localitzar una arma de foc real, sis de simulades, diversos projectils i una plantació indoor de marihuana de la qual s’havien extret 400 grams de cabdells repartits en 120 bossetes per a la seva distribució. També es van intervenir les eines que els lladres van utilitzar per intentar forçar la màquina escurabutxaques del bar on van tenir lloc els fets.Així mateix, es va desmantellar un laboratori professional de fabricació de targetes bancàries, telefòniques i de transport. A banda de la maquinària, aquest laboratori constava de tampons de serigrafia, xeringues d’injecció i cartutxos de tinta, lectors de mesures de seguretat de les targetes i diversos productes químics.L’operatiu va permetre localitzar centenars de targetes amb el seu xip i la banda electrònica incorporada, la qual cosa permetia als detinguts haver d’afegir únicament la informació de la targeta original amb l’objectiu de doblar-la i començar a fer-ne ús.En aquest sentit, es van localitzar 22 targetes falsificades pertanyents a l’ATM de l’Àrea de Barcelona, la majoria de les quals presentaven el mateix número de sèrie.Els investigadors també van poder recuperar documentació personal i targetes bancàries de dos furts denunciants recentment.Els dos detinguts van passar aquest dissabte a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell, qui en va decretar el seu ingrés a presó.