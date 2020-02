Una trucada al 112 permet enxampar in fraganti un home que intentava robar en una casa a Segur de Calafell

El Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Calafell l’han detingut després que l’home intentés fugir i amagar-se en una altra casa

Actualitzada 14/02/2020 a les 12:50

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Vendrell juntament amb agents de la Policia Local de Calafell han detingut aquesta matinada un home de 34 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Calafell, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a domicili.Els fets s’han produït pels volts de les dues de la matinada quan un testimoni ha alertat la policia que havia vist un individu intentant entrar en un domicili situat a l’avinguda República Argentina de Segur. Ràpidament, una patrulla dels mossos i una altra de la Policia Local s’han dirigit al lloc.Els agents han accedit a l’interior de l’immoble i han vist com l’individu es trobava forçant una porta de l’habitatge. Aquest, en adonar-se de la presència policial han sortit corrents i ha saltat la tanca de la casa. Llavors, les patrulles de mossos i policia local han establert un dispositiu gàbia per evitar que el lladre fugís.Mentre el dispositiu estava en marxa, l’individu ha sortit d’on es trobava amagat i ha intentat fugir però ha estat localitzat i detingut al carrer Perú.Posteriorment, els policies han comprovat els danys que el detingut havia fet a la porta de l’habitatge on havia intentat accedir.El detingut passarà durant les properes hores al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.