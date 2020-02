El Consell Comarcal del Baix Penedès ofereix 5 llocs de treball a la brigada forestal

La data prevista per l'inici de l'activitat laboral és el 15 de maig de 2020

Actualitzada 13/02/2020 a les 17:14

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert un procés de selecció en el qual es contractaran a 5 peons per a la brigada forestal. Les persones interessades poden adreçar-se a l’OTG del Vendrell, i el termini per inscriure’s és del 14 al 27 de febrer de 2020.Pel 20 de març es preveu una prova escrita pels candidats, i una entrevista el 17 d'abril. La data prevista per l'inici de l'activitat laboral és el 15 de maig de 2020.Aquest Pla d'Ocupació consisteix en el manteniment i desbrossament de camins, arrencar la vegetació herbàcia i arbustiva, i la neteja i desbrossament dels vorals dels camins. També la neteja i manteniment d’entorn naturals i de zones verdes de diferents municipis de la comarca, realitzant tasques com desbrossament, poda d’arbres, arranjament de marges i neteja de vorals naturals.Els municipis d'actuació seran Bellvei, l’Arboç, Santa Oliva, Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès.Per optar a aquestes places cal estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO), no haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2018 i 2019 i disposar del certificat de nivell bàsic de català (A2).Per a més informació es pot consultar el següent enllaç: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-po-baix-penedes-2020