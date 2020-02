La Bisbal del Penedès aprova l'enderroc de la fàbrica de licors

Són un conjunt d’edificacions que aniran a terra, a excepció de la coneguda com ‘la fassina’

Actualitzada 11/02/2020 a les 19:38

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat el projecte d’enderroc de les edificacions industrials del carrer Barcelona, 11-13 que ocupen una superfície total de 352 m², és a dir, l’antiga fàbrica de licors destil·lats i aiguardent. El projecte inclou l’enderroc de les edificacions existents –a excepció de la torre de la fassina– el condicionament del terreny i el tancament de la parcel·la.

Durant el mandat 2015-2019, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va iniciar els tràmits per adquirir l’antiga fassina, un edifici de 486 m² situat al carrer Barcelona, números 7 i 11-13 que havia estat destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent a començaments del segle XX. El 25 d’abril de 2019 es va signar la compra de l’immoble per un total de 110.000 euros (IVA no inclòs) davant notari. Posteriorment, el 28 d’octubre de 2019, es va aprovar un contracte menor amb l’empresa Disseny i arquitectura project management SLPU per a la redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc de les edificacions industrials municipals del carrer Barcelona números 11-13, a excepció de la torre coneguda com la fassina que, a petició de la Regidoria de Cultura, es vol conservar perquè es considera un element distintiu que ja forma part de l’skyline del municipi i es vol proposar com a local d’assaig de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès-Bous, mitjançant conveni amb l’entitat.