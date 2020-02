Encasten un vehicle al bar de l'estació de busos del Vendrell per robar-hi

Els veïns alerten la policia i els lladres fugen en altres dos cotxes sense perpetrar el robatori

El cos de Mossos d’Esquadra investiguen la temptativa de robatori que es va produir la matinada d’ahir al bar de l’estació d’autobusos del Vendrell. Els lladres no van aconseguir entrar-hi gràcies als veïns, els quals van avisar la policia.

Els fets es produïen cap a un quart de cinc de la matinada, quan un fort soroll alertava els veïns de l’edifici on s’ubica, als baixos, el bar de l’estació d’autobusos. Un vehicle –que segons fonts del Vendrell es tractaria d’una furgoneta– es va encastar contra la porta de l’establiment amb la intenció d’entrar-hi per robar. Els veïns van avisar la policia local del Vendrell que va acudir ràpidament al lloc dels fets, just quan el grup de persones pujava en dos cotxes més que els esperaven i fugien i abandonaven la furgoneta encastada. Poc després, un dels vehicles amb el que van fugir es va trobar al terme municipal de Torredembarra on, segons apunten fonts del Vendrell, podrien haver intentat cometre altres fets delictius. Aquest extrem, però, no ha estat confirmar pel cos de Mossos d’Equadra.

La policia catalana s’ha fet càrrec de la investigació. Aquest matí, la policia científica recollia empremtes al bar de l’estació d’autobusos del Vendrell.