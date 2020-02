Un dispositiu policial evita la realització de curses il·legals de vehicles al Vendrell

La policia va detectar a les xarxes socials la convocatòria de la trobada

Actualitzada 10/02/2020 a les 14:58

El passat dissabte 8 de febrer, a la tarda, la Policia Municipal del Vendrell va detectar a les xarxes socials la convocatòria d'una suposada trobada per fer curses il·legals de vehicles al terme municipal del Vendrell.Davant aquesta informació, a les 23 h, es va activar un dispositiu especial, on també hi van col·laborar unitats dels Mossos d'Esquadra, per fer controls i vigilància al punt de trobada i als voltants, al polígon de Les Mates.En l'inici de la vigilància es va observar la presència d'una seixantena de vehicles estacionats a la zona, sobre els quals es va fer un control dels seus moviments. Passada una hora, la majoria dels vehicles estacionats van abandonar la zona i es va iniciar un seguiment per si la concentració es desplaçava en un altre punt del terme municipal, mantenint una dotació a Les Mates.Durant el control es va prendre nota de les matrícules dels vehicles que entraven i sortien de la zona on estava previst fer les curses il·legals. Un grup nombrós de vehicles es va dirigir cap a l'interior de la comarca, fet que es va informar a Trànsit de Mossos d'Esquadra. D'altra banda, es van fer controls als pàrquings de l'Esclat, de la Zona Escolar, del c/ Barcelonès i del Botafoc.A punt d'arribar a la 1 de la matinada, sense haver trobat cap més concentració, es va donar per finalitzat el servei.Gràcies a aquest operatiu policial es va poder evitar que s'efectuessin curses il·legals de vehicles i infraccions i molèsties continuades al terme municipal del Vendrell.