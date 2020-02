Els Mossos detenen tres joves que intenten robar, sense èxit, dues cases a Sant Jaume dels Domenys

La policia els va poder identificar, en el cotxe en què viatjaven, gràcies a la col·laboració ciutadana

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de d’Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir aquest dilluns tres joves, dos de 21 i un de 22 anys, tots tres de nacionalitat espanyola i veïns de Cunit, Albinyana i Banyeres del Penedès respectivament, com a presumptes autors de dos robatoris amb força en grau de temptativa.Els fets van tenir lloc el passat 19 de gener quan un testimoni va alertar la policia que havia vist un vehicle sospitós circulant per la urbanització el Papagai de Sant Jaume dels Domenys. Una patrulla de seguretat ciutadana es va adreçar al lloc i va aconseguir interceptar el vehicle a la carretera C-51.Els agents van identificar els tres ocupants del vehicle i van fer comprovacions a la zona per saber si s’havia produït algun robatori. En aquell moment, no es va localitzar cap immoble afectat. Els tres identificats anaven vestits de fosc i amb caputxa.Posteriorment, la Unitat d’Investigació del Vendrell es va fer càrrec del cas i va fer gestions a la zona. Així, els mossos van comprovar que els identificats havien intentat robar en dues cases de la urbanització. En un dels casos, els detinguts van forçar la porta principal d’accés i la reixa d’una finestra de la part baixa de la casa. Tot i els danys, els joves no van aconseguir accedir a l’interior.En la segona casa, els mossos van esbrinar que els autors havien saltat la tanca de l’immoble però tampoc havien aconseguit accedir a l’interior.Amb aquesta informació, els investigadors van detenir els tres presumptes autors durant el matí d’aquest dilluns a la Bisbal del Penedès, el Vendrell i a Llorenç del Penedès.Els tres detinguts van passar ahir dimarts a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i van quedar en llibertat amb càrrecs.