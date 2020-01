Desmantellada una organització criminal dedicada a la venda de drogues al Penedès i al Garraf

Els Mossos van fer entrades a Bellvei, Cubelles i Vilafranca i van localitzar 172.000 euros en efectiu i una gran quantitat de substàncies estupefaents

Actualitzada 31/01/2020 a les 09:10

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 de gener nou homes d'entre 18 i 48 anys com a presumptes autors d’un delicte continuat contra la salut pública, concretament tràfic de drogues i per pertinença a grup criminal. Tots ells eran marroquins veïns de Bellvei, Cubelles i Vilafranca del Penedès.

La investigació es va iniciar el mes d’agost quan els agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Garraf van tenir coneixement d’un punt de venda al detall de cocaïna, haixix i marihuana, concretament en un domicili al municipi de Cubelles.

Els agents van aconseguir determinar que en el punt de venda, estratègicament ubicat per a dificultar la tasca policial, els investigats havien establert un horari comercial de 12 hores ininterrompudes i posteriorment s’adreçaven a descansar en un altre domicili del mateix municipi.

Gràcies a les gestions d’investigació, els agents van aconseguir identificar a les persones encarregades de la distribució de les diverses substàncies estupefaents així com als seus proveïdors, a diversos municipis de les comarques de l’Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf. Així mateix van aconseguir evidenciar que les persones investigades realitzaven diferents tasques concretes dintre de l’organització per facilitar l’activitat criminal.

Finalment, el 25 de gener, es van realitzar set entrades i registres, concretament sis domicilis i un local, als municipis de Bellvei, Cubelles i Vilafranca del Penedès i es van detenir nou persones com a presumptes autors d’un delicte continuat contra la salut pública, en la seva vessant de substàncies que causen un greu dany a la salut, com són la cocaïna i el haixix, i per pertinença a grup criminal.

Durant els escorcolls, es van intervenir 172.000 euros en efectiu i 125 grams de cocaïna, 350 embolcalls de haixix, també conegudes com a bellotes, 67 kilograms de haixix, en forma de pastilles i 35 pots de vidre amb marihuana. El valor estimat en el mercat negre de les substàncies estupefaents comissades seria de més de 137.000 euros

Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar l’ingrés de presó de sis dels nou detinguts i la llibertat amb càrrecs dels tres restants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.