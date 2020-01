Mig any de presó per insultar un metge al Vendrell: «Ves-te'n a atendre micos al teu país»

Actualitzada 30/01/2020 a les 14:27

La dona, absolta

L'Audiència de Tarragona ha confirmat la condemna de mig any de presó i 720 euros de multa per un delicte d'odi contra un home que va insultar un metge d'Urgències de l'hospital del Vendrell pel seu origen. «Ves-te'n a atendre micos al teu país», va etzibar el pacient al facultatiu. Segons la sentència del jutjat penal 2 de Tarragona, l'home va acudir a l'hospital la nit del 7 de setembre del 2017 perquè un gos li havia mossegat la cama. Després d'estar-se durant una estona a la sala d'espera, es va encarar amb el metge de guàrdia i va exigir-li ser atès d'immediat. El facultatiu va explicar-li que l'atenció es demorava perquè havia hagut d'atendre un pacient ancià i hipertens, però això, lluny de calmar-lo, el va fer «entrar en còlera».Degut a l'origen nacional del facultatiu, nascut a Maracaibo (Veneçuela), i «sense cap altre motiu que la intenció d'humiliar-lo, menysprear-lo i ofendre la seva dignitat davant la resta de professionals sanitaris», li va cridar «ves-te'n a atendre micos al teu país», segons relata la sentència.Aleshores, el metge va deixar d'atendre l'home i es va encaminar cap al personal de seguretat situat a la recepció. Durant el recorregut l'anava seguint la dona del pacient, qui va començar a donar-li copets a l'esquena mentre li deia: «no atendràs el meu marit? et caurà el pel».Tot i que inicialment el jutjat penal 2 de Tarragona va condemnar la dona a 120 euros per un delicte lleu de maltractament, l'Audiència ha estimat el seu recurs i l'ha absolt. Segons el tribunal, els fets no constitueixen cap delicte, i cal entendre que els copets a l'esquena van ser «només per cridar l'atenció del doctor» i que les manifestacions que va fer tenien relació amb la intenció de presentar una denúncia, una reclamació o una queixa.Per contra, l'Audiència de Tarragona no ha estimat el recurs de l'home i ha confirmat íntegrament la sentència dictada pel jutjat penal el juliol de l'any passat. Així doncs, ha ratificat la condemna de sis mesos de presó i 720 euros de multa, i el pagament de les costes del procés de primera instància.