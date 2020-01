Denuncien deficiències i falta de manteniment a la comissaria de policia local de l'Arboç

Els agents es queixen de portes i finestres trencades, humitats i manca de climatització

Actualitzada 30/01/2020 a les 17:54

El Sindicat Autònom de Policies Locals (SAP-PL) ha presentat un informe a l'Ajuntament de l'Arboç (Baix Penedès) on denuncia el mal estat de les instal·lacions del cos de seguretat d'aquest municipi. El document detalla gran part dels desperfectes que pateix la comissaria, com ara finestres de fusta podrides, falsos sostres trencats, humitats, mala climatització, acumulació de brossa i material d'oficina amuntegat en llocs de pas. Una situació que, segons els delegats sindicals que van fer la visita, es deu a la falta de manteniment de la instal·lació. Per això sol·liciten al consistori que la repari. En el mateix document el sindicat SAP-PL demana un tancament de seguretat a la recepció de la comissaria.L'informe que han presentat a l'Ajuntament de l'Arboç, s'ha elaborat a partir d'una visita a la comissaria que el passat 17 de gener van fer dos delegats dels sindicat policial. Durant la inspecció van poder comprovar el mal estat de les finestres de fusta, podrides a causa de l'aigua de la pluja. El document explica que això provoca filtracions d'aigua, entrada d'aire fred i falta de seguretat. A més, denuncien la mala climatització de la comissaria i asseguren que els aparells d'aire fred i calent no funcionen i que els agents que treballen a la comissaria s'han d'escalfar a l'hivern amb estufes portàtils. Tampoc funciona, diuen, l'escalfador d'aigua calenta.El document també parla d'una falta d'ordre dels expedients i material d'oficina i de la mala distribució del mobiliari. En aquest sentit, especifica que hi ha prestatgeries i armaris col•locats sense respectar una distància de seguretat que eviti que un agent es colpegi i es lesioni. A més, expliquen que hi ha portes que no tanquen correctament i que en diversos espais de la comissaria s'acumulen deixalles que podrien ser un perill en cas d'incendi.L'informe conclou que la situació en que es troba la comissaria ve provocada per una falta de manteniment i sol•liciten a l'ajuntament de l'Arboç la reparació de les deficiències que han detectat. A banda d'això, el sindicat SAP-PL demana que es faci un tancat a la zona d'accés a la comissaria per motius de seguretat. A la petició expliquen que la majoria dels dies qui rep els ciutadans que es desplacen a la comissaria és una treballadora sola i que no és policia local.