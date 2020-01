Sis detinguts i set identificats en l'operatiu policial a Calafell per l'onada de robatoris

Mossos i Policial Local han fet cinc registres en pisos de l'avinguda de Mossèn Jaume Tobella i al carrer de Joan Miró

Sis persones han estat detingudes i set més han estat identificades en l'operatiu que han dut a terme des de primera hora del matí els Mossos d'Esquadra i Policial Local en diversos pisos de Calafell per delictes contra el patrimoni. Concretament, s'han fet cinc entrades en pisos ocupats a l'avinguda de Mossèn Jaume Tobella i al carrer de Joan Miró.Segons ha explicat la policia autonòmica a Diari Més, l'operació es fa dintre del marc de l'onada de robatoris violents en habitatges i en establiments que han tingut lloc durant els últims mesos.La investigació els ha portat a fer cinc entrades i registres en diveros pisos del bloc del número 40 del carrer Joan Miró i al número 15 de l'avinguda de Mossèn Jaume Tobella des d'on actuarien els autors. Durant el dispositiu s'han detingut sis persones i s'han identificat set més per robatoris, furts i d'altres delictes. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions durant els propers dies.El passat 22 de gener, els Mossos d'Esquadra ja van detenir a tres persones per haver robat en un domicili i en tres trasters del municipi . Als arrestats, veïns del Vendrell i Cunit, se'ls acusa dels delictes de pertinença a grup criminal, tres robatoris amb força i tinença il·lícita d’armes.