Protecció Civil desactiva l'alerta per l'incendi d'un camió amb mercaderies perilloses a l'Arboç

La cisterna ha estat traslladada a Tarragona, a una empresa especialitzada

Actualitzada 16/01/2020 a les 19:25

Al voltant de dos quarts de sis de la tarda, Protecció Civil ha donat per desactivada l'alerta del pla d'emergències TRANSCAT un cop traslladada la cisterna de mercaderies perilloses que havia quedat afectada en l'incendi d'un camió, a primera hora del matí d'aquest dijous, a l'AP-7 a l'altura de l'Arboç, al Baix Penedès.El trasllat de la cisterna s'ha fet fins a una empresa especialitzada en la gestió i estacionament de camions de transport de mercaderies perilloses, ubicada a Tarragona.

El camió, transportava 10.000 litres de producte (formaldehid) distribuït en dipòsits de 1.000 litres, i ha cremat totalment. Els Bombers de la Generalitat han activat 7 dotacions, i han extingit l’incendi als volts de les 10.00 hores.

A conseqüència de l’incendi i les tasques d’extinció s’havia tallat completament el trànsit de l‘AP7, en sentit nord. Un cop s’ha extingit l’incendi s’ha reobert el trànsit per un carril. En aquests moments, la calçada ha estat netejada i la circulació per l’AP-7 ja es troba completament normalitzada.Protecció Civil ha recomanat inciialment el confinament a la població de Banyeres del Penedès mentre ha durat l’incendi en cas que el fum els arribés o notessin molèsties. Derivat d’aquest incendi no es té constància de cap afectació personal.