Un collaret prehistòric de Calafell triat com a troballa mundial destacada

La joia va permetre documentar per primera vegada l'ús ornamental de les urpes d'àguila a la península ibèrica

Actualitzada 13/01/2020 a les 13:54

Un collaret prehistòric descobert a Calafell és una de les troballes mundials destacats pel grup de revistes científiques Plos One, segons informa l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).El collaret, trobat a la Cova Foradada de Calafell, va permetre documentar per primera vegada l'ús ornamental de les urpes d'àguila a la península ibèrica fa uns 44.000 anys, en una investigació liderada per l'IPHES.Les urpes d'àguila són considerades els primers elements utilitzats com a ornaments personals, una pràctica que es remunta als neandertals i que es va estendre pel sud d'Europa fa entre 120.000 i 40.000 anys.El grup de revistes científiques Plos destaca 6 descobriments mundials i la investigació sobre el collaret ocupa el quart lloc.És la peça d'aquest tipus més moderna que s'ha documentat fins ara i es tractaria "de l'últim collaret elaborat pels neandertals", segons l'investigador Antonio Rodríguez-Hidalgo.La troballa se suma a d'altres investigacions que desmenteixen que els neandertals -espècie que va viure a Europa i a l'oest d'Àsia des de fa uns 400.000 i 40.000 anys- fossin éssers brutals i poc intel·ligents, sinó que formaven societats complexes.Les urpes d'àguila són els elements ornamentals més antics que es coneixen a Europa, anteriors fins i tot a les primeres petxines de mar perforades.