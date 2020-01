Detenen un home alterat i agressiu per trencar una ordre d'allunyament al Vendrell

Els fets es van produir en un bar de la zona del carrer Carretera de Valls

Actualitzada 13/01/2020 a les 12:59

Un home va quedar detingut ahir per la tarda per incomplir una ordre d'allunyament al Vendrell. Els fets es van produir en un bar de la zona del carrer Carretera de Valls on hi havia un home bastant alterat i agressiu.



Fins al lloc es va desplaçar una patrulla i durant la seva identificació els agents van comprovar que tenia antecedents i una ordre judicial d'allunyament d'una persona que resideix a la zona. L'home va quedar detingut per aquest motiu.