La cooperativa de Calafell es convertirà en un centre d'interpretació del món agrari i del vi

Actualitzada 07/11/2019 a les 10:40

L'edifici actual de la cooperativa de Calafell esdevindrà un centre d’interpretació del món agrari i del vi i un centre cívic. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb l’entitat, que conservaria una part de les instal·lacions per a la seva activitat. Les obres d'adequació de l'edifici, situat al passeig de la Unió, ascendeixen al milió d’euros.La fórmula d'ús encara està per determinar, tot i que han confirmat que serà similar a l'operació que ja es va fer amb l’antic Cinema Iris, propietat de la Confraria de Pescadors, per fer-hi l’actual centre cívic.El centre d'interpretació ocuparà la major part de les instal·lacions, tot i que també es destinarà algun espai per a usos cívics i culturals més generals. L'Ajuntament de Calafell també contempla incloure un centre sobre el patrimoni històric local.La Cooperativa, per la seva banda, comptarà amb una part de l’actual agrobotiga i la zona d’operacions on es porten les collites.