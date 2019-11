A presó un home que transportava 82 quilos de marihuana amagada al seu camió

Circulava per l'AP-7 amb la droga, que tindria un valor d'uns 420.000 euros al mercat

Actualitzada 07/11/2019 a les 08:19

Un home de 43 anys, nacionalitat sèrbia i amb domicili desconegut, va ser detingut el passat 30 d'octubre a Vilafranca del Penedès com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. El detingut transportava droga amagada entre la seva càrrega. El jutge en funcions va decretar el seu ingrés a presó el 2 de novembre.Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona van tenir coneixement que un camió congelador, que circulava per l'AP-7 per Sant Sadurní d'Anoia, transportava entre la seva mercaderia una quantitat indeterminada de marihuana. A més, les informacions apuntaven a que la intenció del detingut era creuar la frontera i dirigir-se amb la droga a algun país europeu.Per aquest motiu els agents van muntar un operatiu de vigilància que va permetre aturar el camió en un àrea de descans de l'AP-7, a l'altura del punt quilomètric 181, a Sant Sadurní d'Anoia.Per comprovar la càrrega amb seguretat es va traslladar el camió cap a una zona de descàrrega de la població de Vilafranca del Penedès, molt a prop de dependències policials.Durant l'escorcoll els investigadors van localitzar tres palets de productes congelats i gran quantitat de marihuana envasada en bosses amb un pes de 82,8 quilos que, segons la taula de preus redactada pel Ministeri de l'Interior, tindria un preu al mercat il·legal d'uns 420.624 euros.D'altra banda, agents de la Divisió de Trànsit van comprovar que s'havia manipulat el programari del tacògraf amb l'objectiu d'alterar els quilòmetres realitzats amb l'objectiu d'evitar parades i així agilitzar el transport de la droga. El detingut també va ser denunciat administrativament amb una sanció de 4.000 euros.El detingut va passar a disposició judicial el 2 de novembre davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès, que en va ordenar l'ingrés a presó.Les gestions que ha dut a terme la Policia Local amb posterioritat, prèvia autorització judicial, han permès que s'entreguessin les deu tones de producte congelat a una entitat benèfica sense ànim de lucre, l'Associació Ressò de recursos socials i solidaris de Vilafranca del Penedès.