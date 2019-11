El fort vent ha dificultat les tasques d’extinció

Actualitzada 06/11/2019 a les 10:02

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís aquesta matinada a les 2.30 hores per un incendi en un camp al Vendrell. El foc s'ha originat en uns matolls del carrer Santiago Padrós.Fins al lloc han acudit dues dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat, la Policia Local i Mossos d'Esquadra. El fort vent que bufava a la zona ha dificultat les tasques d’extinció. Finalment, han cremat uns 200 metres quadrats de matolls i no hi ha hagut ferits.