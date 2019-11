Crema completament una casa durant la matinada a la Bisbal del Penedès

Una dona ha estat traslladada fins a l'Hospital del Vendrell per inhalació de fum

Actualitzada 06/11/2019 a les 08:51

Un incendi durant la passada matinada ha cremat totalment una casa a la Bisbal del Penedès. Els fets han passat a les 00.30 hores en un habitatge del carrer Margarida. Com a conseqüència del foc, una dona ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell per inhalació de fum.Fins al lloc es van desplaçar cinc dotacions de Bombers de la Generalitat. Aquests no van poder fer res per salvar la casa de dues plantes, la qual va cremar completament. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va enviar dues unitats que va atendre i traslladar una dona fins a l'Hospital del Vendrell per inhalació de fum. El seu pronòstic és menys greu.