L’home complirà deu anys de llibertat vigilada i haurà de pagar 7.000 euros a les víctimes

Actualitzada 05/11/2019 a les 13:11

Un home ha reconegut haver abusat de dues menors d’edat el 2015 al Montmell (Baix Penedès) i ha acceptat una pena de dos anys i vuit mesos de presó, deu anys de llibertat vigilada i el pagament de 7.000 euros d’indemnització a les víctimes. El cas s’havia de jutjar a l’Audiència de Tarragona, però les parts han tancat un acord de conformitat. El condemnat convivia amb un amic, el qual tenia amb ell les seves filles menors d’edat alguns caps de setmana alterns i la meitat de els vacances. Aquest dimarts l’home ha admès que entrava a l’habitació de les nenes -de vuit i tretze anys-, i que els llepava els peus i dormia entre les dues, abusant d’elles.L’home ha quedat condemnat a dos anys de presó per un delicte d’abús sexual a menor de setze anys amb introducció de membres corporals, i a vuit mesos de presó per un delicte d’abús sexual a menor de setze anys. També haurà de complir cinc anys de llibertat vigilada per cada delicte i el tribunal ha acordat que no pugui apropar-se ni comunicar-se amb les víctimes durant un període de cinc anys.Inicialment, la fiscalia demanava catorze anys de presó pels dos delictes i hi apreciava una prevalença de relació de superioritat. Finalment, el fiscal ha descartat aquest agreujant i ha tingut en compte els atenuants de dilacions indegudes i de reparació del dany.