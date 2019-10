Detingut un matrimoni al Vendrell per cultivar marihuana a una casa veïna que estava tapiada

Els dos detinguts, d'origen magribí, hi havien instal·lat una passarel·la des del seu habitatge

Actualitzada 30/10/2019 a les 13:44

Agents de la Guàrdia Civil i de la policia local del Vendrell han desmantellat una plantació i un laboratori de marihuana que estava ubicada a l'interior d'un habitatge que estava tapiat des de feia cinc anys per evitar-ne l'ocupació.En l'operació, la policia ha confiscat 2.562 plantes de 'cannabis sátiva' i nombroses eines per al seu cultiu i tractament. Els responsables de la plantació era un matrimoni d'origen magribí, als quals se'ls imputa els delictes de tràfic de drogues i frau del flux elèctric.L'operació es va iniciar per una denúncia ciutadana. La Guàrdia Civil va ser alertada de l'existència de la plantació a l'habitatge. Després de les tasques d'investigació i vigilància, els cossos policials van decidir fer el registre per «moviments no usuals», dels investigats.Quan van accedir a l'habitatge van comprovar que existia una passarel·la que els detinguts hi havien habilitat per accedir directament cap a la seva residència. Dins l'habitatge tapiat es van trobar, en una de les habitacions, més de 500 plantes de marihuana en edat adulta i en un altre espai, un laboratori on s'experimentava amb diferents tipus de llavors de marihuana, així com més de 2.000 plantes petites que, presumiblement, estaven preparades per a vendre's a tercers cultivadors.Els detinguts, de 37 i 42 anys, van ser posats en llibertat una vegada realitzada la declaració a les dependències policials i estan a disposició del jutjat número 3 del Vendrell.