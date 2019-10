Els Mossos investiguen la mort a trets d'un home a Segur de Calafell

Una altra persona ha resultat ferida

Actualitzada 25/10/2019 a les 22:36

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial del Camp de Tarragona investiguen la mort d’un home a la localitat de Segur de Calafell.Segons informa el cos policial, els fets han passat poc després de les 21:00 hores quan han rebut un avís segons el qual s’havien sentit trets en un carrer de Segur de Calafell i que hi podria haver persones ferides.Quan els agents han arribat al lloc han constatat que hi havia un home mort, com han confirmat els efectius del SEM que s’han desplaçat a la zona, i un altre amb ferides per arma de foc.Els agents de la DIC de la Regió Policial del Camp de Tarragona s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del fet.Segons testimonis presencials, els trets s'haurien produït des d'un vehicle en marxa.