Una família amb fills discapacitats del Vendrell es quedarà al carrer el mes que ve

Feia sis anys que, segons apunten, no tenien contracte i el desnonament s’executa perquè al gener van deixar de pagar

Actualitzada 23/10/2019 a les 20:46

Judici

El consistori diu no poder fer res

Una família amb dos fills discapacitats psíquics, del Vendrell, perdrà casa seva d’aquí a un mes i es pot quedar al carrer. La data del desnonament, el 26 de novembre a les 10 del matí, és ferma segons sentència judicial, després que la propietat –un particular– i la família es demandessin mútuament.Miguel i Begoña, el pare i la mare de la família, viuen ara mateix amb un sol sou –el de l’home– i amb ajudes. Fa set anys van entrar a residir en un pis del carrer Mossèn Jaume Urgell, al Vendrell, en règim de lloguer. El cost de la renda mensual, 350 euros, permetia a la família anar tirant.El contracte es va signar l’1 de juny de 2012, va expirar l’any següent –quan va morir el marit de l’actual titular de l’immoble– i no es va renovar, però van continuar vivint-hi i abonant els pagaments. Al mes de gener d’aquest 2019 van deixar de pagar. «No podíem», afirma Miguel, que destaca que quan van entrar-hi es van trobar un pis «destrossat» amb «escarabats» a l’immoble, persianes que no funcionen o les portes foradades.L’edifici és tot residència de la mateixa família propietària i si bé la convivència fins ara era habitual, des de l’inici del procés judicial ja no coincideixen tant com abans, assegura Miguel. Per la seva banda, Begoña conclou que «si la propietària hagués volgut negociar, la Generalitat podria haver pagat el deute per nosaltres, però no va voler renovar el contracte». «No han volgut arreglar mai el pis», denuncien.«No sabem on anar», diu aquesta família vendrellenca, que ha visitat tot tipus d’institucions: l’Obra Social de La Caixa, Serveis socials de l’Ajuntament, la Mesa d’Emergència de la Generalitat, i fins i tot han parlat amb associacions. Cap d’elles els ha donat cap solució ni per a ells ni per als seus fills –de 9 i 13 anys respectivament– i, per si de cas, ja tenen les capses de la mudança preparades.El passat dia 1 d’octubre es va celebrar el judici al jutjat de primera instància 3 del Vendrell. La família, que no es pot permetre un advocat, en va agafar un d’ofici i, un cop dictada la sentència, aquest ja no va recórrer. Li demanaven, a més, que pagués la totalitat del deute contret amb la propietat del pis, corresponent als lloguers no pagats, de més de 2.000 euros.Fonts de l’Ajuntament del Vendrell, a petició de Diari Més, confirmen que aquesta família és usuària dels Serveis socials municipals. «Des de la Borsa d’Habitatge s’estan gestionant tots els recursos que es tenen disponibles. En matèria d’habitatge, ara com ara, només disposem de la Mesa d’emergències socials i de les prestacions econòmiques d’especial urgència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya», destaquen. Segons apunten els mateixos afectats, la Mesa d’emergència disposa d’una llista d’espera «d’un any i mig» per poder accedir a un habitatge. De fet, és un cas semblant a molts d’altres en diferents municipis del Camp de Tarragona. La part legal del contracte i que la titular sigui una particular –i no un banc– en complica la resolució favorable als llogaters.