Troben sense vida la parella de 63 anys desapareguda a Sant Jaume dels Domenys

Actualitzada 23/10/2019 a les 21:38

Lamentablemente se han encontrado sin vida los cuerpos de Victoriano y Josefa https://t.co/X2oSt404b3 — Mossos (@mossos) October 23, 2019

Els Mossos d'Esquadra ha localitzat aquest dimecres per la tarda els cossos sense vida de la parella de 63 anys que havia desaparegut a Sant Jaume dels Domenys. Els han localitzat en una zona propera on van trobar el seu vehicle aparcat, entre Aiguaviva i la Juncosa de Montmell.Victoriano i Josefa havien desaparegut el passat diumenge 20 d'octubre amb el seu vehicle. Ahir al vespre es va trobar el Nissan Patrol negre en una zona de la Juncosa de Montmell, on han centrat la recerca. Entre les hipòtesis es barallava la desaparició voluntària, ja que no es van trobar indicis sospitosos al vehicle. El seu fill va interposar una denúncia als Mossos aquest dilluns.