Busquen una parella de 63 anys desapareguda a Sant Jaume dels Domenys

El seu vehicle va ser localitzat el dimarts a Juncosa de Montmell

Actualitzada 23/10/2019 a les 17:28

El Victoriano i la Josefa van desaparèixer el 20 d'octubre a Sant Jaume dels Domenys. Necessiten medicació. Ajuda'ns a trobar-los



Victoriano y Josefa desaparecieron el 20 de octubre en Sant Jaume dels Domenys. Necesitan medicación. Ayúdanos a encontrarlos pic.twitter.com/M3KfYXSzPp — Mossos (@mossos) October 23, 2019

Els Mossos d'Esquadra juntament amb Bombers i Ptotecció Civil han establert un dispositiu de recerca per localitzar a Victoriano i Josefa, dos veïns de Sant Jaume dels Domenys que haurien desaparegut el passat diumenge 20 d'octubre.Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el seu vehicle un Nissan Patrol negre es va trobar dimarts al vespre en una zona de la Juncosa de Montmell, on han centrat la recerca. Entre les hipòtesis es baralla la desaparició voluntària, ja que no s'han trobat indicis sospitosos al vehicle.La parella té 63 anys i tots dos necessiten medicació. El seu fill va interposar una denúncia als Mossos aquest dilluns. Els veïns de Sant Jaume van marxar amb el seu vehicle i la seva família encara no té cap notícia seva. En un missatge a les xarxes socials demanen la col·laboració ciutadan per trobar-los i per fer batudes.