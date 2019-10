Els manifestants tallen carreteres a Flix, Amposta i Vilaverd

A les 17.30 hores s'ha aixecat el tall a l'AP-7 al Vendrell que ha començat aquest matí

Actualitzada 17/10/2019 a les 18:30

N-340 tallada dos sentits altura Amposta #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/AVvosrA9qN — David Ruiz Ortí |||| (@DavidRuizOrt1) October 17, 2019

Els manifestants estan fent des de les cinc de la tarda talls intermitents a la C-12 a Flix en el quart dia de reivindicacions per mostrar el rebuig a la sentència de l'1-O. El tram afectat es troba al quilòmetre 84 en ambdós sentits.A partir de les 17.40 hores, també ha quedat tallada la carretera N-340 en ambdós sentits de la marxa en el punt quilomètric 1.081.A partir de les 18.24 hores, un grup de manifestants ha tallat la carretera C-14 en ambdós sentits de la marxa a l'alçada del municipi de Vilaverd.L'autopista AP-7 ha estat tallada fins passades les cinc de la tarda al Vendrell. El tall ha començat a les 8.12 hores al quilòmetre 222 en sentit Barcelona. En aquest punt s'han fet desviaments per la C-32 i l'N-340. Segons Protecció Civil, s'ha activat la prealerta Transcat derivat d'aquest tall, ja que s'estan aturant els camions de transport de mercaderies perilloses. Cap a les 18 hores s'ha obert de nou la circulació i s'ha posar fi a la prealerta.Durant el matí, hi ha hagut nombrosos talls a la mateixa via a Tarragona, Mont-roig del Camp, Freginals i Ulldecona. Un grup de persones també ha tallat l'AP-2 a Barberà de la Conca i la C-14 a Alcover i la Selva del Camp. En aquest punts la circulació està restablerta.