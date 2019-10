Cunit obrirà la recreació de búnquer antiaeri de la Guerra Civil a l'estiu

N’ha aprovat el projecte i, un cop construït, complementarà la Ruta de la Defensa de Costes al Baix Penedès

Actualitzada 16/10/2019 a les 10:40

L’Ajuntament de Cunit espera poder obrir la recreació del búnquer antiaeri de la Guerra Civil de cara a l’estiu. La fortificació es començarà a construir en un parell de mesos, aproximadament, després que la Junta de Govern local cunitenca n’aprovés inicialment el projecte bàsic i executiu el passat 1 d’octubre i amb un pressupost de 65.549 euros.La recreació del refugi antiaeri està cridat a convertir-se en un element d’atracció turística del municipi, segons el regidor de Patrimoni i Turisme de l’Ajuntament de Cunit, Jaume Casañas, «perquè estarà connectat amb la Ruta de Defensa de Costes al Baix Penedès». La fortificació serà una rèplica de la que existia davant de l’oficina de Turisme al carrer de Francesc Macià, on s’aixecarà la nova construcció. Complementarà la resta de búnquers de la Guerra Civil que hi ha al llarg de la costa del Penedès Marítim i que uneix la Ruta de la Defensa de Costes. Les restes de les defenses militars costaneres que l’exèrcit Republicà va construir durant la Guerra Civil per fer front a una hipotètica invasió per mar del bàndol nacional i els seus aliats es troben, a més de Cunit, a Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Calafell i el Vendrell.«Es tracta d’un projecte que s’emmarca també en el pla per la recuperació de la memòria històrica a Cunit. Serà un espai museïtzat sobre aquestes fortificacions de defensa», afegeix el regidor de Patrimoni i Turisme de Cunit.El passat mes de juny es va presentar el documental que la productora calafellenca Mirasud Produccions va realitzar –sota la direcció de Laureano Clavero– sobre la història oblidada d’aquesta línia de defensa de costa i les seves fortificacions durant la Guerra Civil Espanyola. El documental aborda la història que hi ha darrere de les fortificacions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell construïdes per la República al llarg de la guerra.