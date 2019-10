Tres dels afectats van rebre l'alta 'in situ' i un va ser traslladat a l'Hospital del Vendrell

Un total de quatre persones han resultat intoxicades per inhalació de fum la matinada d'aquest dimarts, 15 d'octubre, a conseqüència d'un incendi d'habitatge a Calafell. Tres d'elles van rebre l'alta 'in situ', mentre que una va ser evacuada a l'Hospital del Vendrell. Pel que fa a l'afectació material, el foc va cremar dos matalassos i va deixar afectat per fum el forat de l'escala del domicili.