El Vendrell redueix a un 2,3% l'absentisme escolar el curs 2018-2019

S'ha passat de 115 a 43 alumnes

Actualitzada 14/10/2019 a les 16:19

Bullying

El curs 2018-2019 va registrar 115 casos d’absentisme escolar repartits en 4 centres d’educació secundària del Vendrell. La xifra que suposa un 6,2, set casos menys que el curs anterior. Gràcies a la intervenció coordinada dels professionals que formen part del projecte contra l’absentisme escolar la xifra s'ha reduït a 43 alumnes, que represesenta un 2,3%.Es considera absentisme escolar a la no assistència a classe de manera no justificada per part de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria (fins els 16 anys) al centre educatiu on està matriculat.Per solucionar aquesta problemàtica es va crear una Comissió Municipal i des de la regidoria d’Educació es va redactar un protocol amb la finalitat de garantir el compliment de l’escolaritat obligatòria al municipi del Vendrell, en el qual tots els organismes implicats actuen d’una manera conjunta i coordinadament per tal de buscar estratègies per a prevenir-lo i disminuir-lo.Un dels motius generalitzats que s’amaguen darrera dels casos d’absentisme són els conflictes entre alumnes. El municipi compta amb el servei de Prou Bullying al Vendrell que compta amb una línia telefònica 633 336 220 amb aplicatiu de WhatsApp, juntament amb un correu electrònic bullyingvendrell@gmail.com per tal que qualsevol persona pugui ser atesa.Durant el que porte d'any, el servei ha atès 8 trucades relacionades amb l’assetjament per part de familiars que expressaven que els seus fills i filles estaven vivint situacions de malestar produïdes en context de centre escolar. D’aquestes 8 atencions telefòniques, 3 d’aquestes eren realitats fora del context del municipi del Vendrell. De les 5 atencions restants, 3 van derivar en cita presencial a l’espai de Salut del Casal Jove del Vendrell. Quant al nivell d’estudis escolars, 4 de les atencions eren alumnes de nivells de ESO i un de primària.