Retencions a l'AP-7 a Vilafranca a causa de la fuita d'etilè produïda ahir dijous

Només hi ha un carril obert i hi ha fins a 3 quilòmetres de cua

Actualitzada 11/10/2019 a les 10:54

L'autopista AP-7 a Vilafranca del Penedès registra retencions de fins a 3 quilòmetres en sentit sud el matí d'aquest divendres, 11 d'octubre. Això es produeix perquè només hi ha un carril obert a causa de la fuita d'etilè que es va produir la tarda d'ahir dijous i que va obligar a tallar l'AP-7 a Vilafranca i l'N-340 a Santa Margarida i els Monjos durant més dues hores.Protecció Civil explica que es continuen fent tasques de control a la zona on es va produir la fuita. Segons informa, ha baixat la pressió però continua activa. Els Bombers han instal·lat panells a a uns 120 metres de la zona de la fuita per comprovar el vent i poder valorar la concentració d'etilè a l'aire.Passades les 9 del matí s'acumulen cues de vehicles de fins a tres quilòmetres en sentit Tarragona, mentre que en sentit Barcelona no es registra cap incidència. Segons informa el Servei Català de Trànsit, s'espera que l'autopista pugui normalitzar la circulació durant aquest mateix matí.La fuita es va produir cap a un quart de vuit del vespre d'ahir dijous en una canonada d'etilè. Això va obligar a tallar l'AP-7 i l'N-340 més de dues hores a la confluència de Santa Margarida amb Castellví de la Marca i Banyeres del Penedès. A més, també es va desallotjar el polígon industrial Casa Nova de Santa Margarida de forma preventiva.L'empresa propietària de l'etilenoducte va assegurar ahir que havia sectoritzat la canonada i havia augmentat el consum per minimitzar la fuita. Protecció Civil, que va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), va confirmar que es cremarà de forma segura l'etilè des dels dos extrems de l'etilenoducte: des de Repsol a la Pobla de Mafumet i des d'INOVYN a Martorell.