Els Castellers de Vilafranca despleguen l'estelada en un partit de l'NBA

Els vers planten dos pilars en un partit dels Golden State Warriors

Actualitzada 11/10/2019 a les 12:52

Els Castellers de Vilafranca han actuat aquest dijous al Chase Center de San Francisco, la pista dels Golden State Warriors, subcampió de l'NBA. Els Verds han fet dos pilars de 4 al centre de l'estadi, on han acabat desplegant una estelada i una bandera nord-americana. En la prèvia del partit, els Castellers de Vilafranca han descarregat dos castells de set: el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. També han fet el pilar de cinc. La colla també han actuat a la seu de Google, on han plantat el 3 de 7 i el 4 de 7. Paral·lelament, al matí, els Verds han actuat a la Universitat d'Stanford, on han descarregat el 4 de 8, el 3 de 7 net, la torre de 7, 10 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i un pilar de cinc.La delegació de 180 castellers serà fins diumenge a San Francisco, on aquest dissabte actuarà a la festa que organitzaran els catalans de la ciutat.