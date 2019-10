Reobertes l'AP-7 i la N-340 a Santa Margarida després de dues hores tallades per una fuita d'etilè

Protecció Civil ha activat l'alerta del Plaseqcat

Actualitzada 10/10/2019 a les 19:39

Quatre dotacions #bomberscat en la fuita d'etilè de Santa Margarida i els Monjos. Cal que el producte que encara hi ha a la canonada acabi de sortir. Tècnics de l'empresa ja han tallat les claus de pas per inhabilitar la instal·lació #PLASEQCAT @emergenciescat pic.twitter.com/af3s2GmV8Y — Bombers (@bomberscat) October 10, 2019

⚠ La #fuita d'etilè que està obligant a tallar l'AP-7, entre els punts quilomètrics 200-202, és al municipi de Santa Margarida i els Monjos @transitap7



ℹDesviaments:



➡ Sentit sud: sortida 30 (Vilafranca sud)

➡ Sentit nord: sortida 31 (Vendrell)#precaució #SCT https://t.co/vWqueXq9uR — Trànsit (@transit) October 10, 2019

L'autopista AP-7 i la carretera N-340 s'han reobert al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) cap a un quart de vuit del vespre d'aquest dijous després d'haver estat tallades més de dues hores per una fuita en una canonada d'etilè. Ambdues vies s'han tallat a la confluència de Santa Margarida amb Castellví de la Marca i Banyeres del Penedès. A banda, s'ha ordenat el desallotjament preventiu del polígon industrial Casa Nova de Santa Margarida. Protecció Civil ha activat el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat). Els Bombers han establert un perímetre de seguretat de 200 metres a l'entorn de la fuita i han supervisat que no hi hagués acumulacions pernicioses de gas. De moment es desconeixen les causes de l'incident, tot i que des d'ACN s'apunta que podria haver estat per feines de maquinària agrícola.L'empresa propietària de la canonada d'etilè ha «sectoritzat» el tub i ha augmentat el consum per minimitzar la fuita. En un principi s'havia anunciat que es desplaçaria una torxa de seguretat mòbil a la zona per cremar el producte restant, però finalment s'ha optat per cremar-lo des dels dos extrems del tub. Concretament des de Repsol a la Pobla de Mafumet i des de Inovyn a Martorell.El tall de la circulació ha provocat nombroses retencions d'uns 5 quilòmetres a l'AP-7 en sentit nord i 3 en sentit sud; 5 quilòmetres en sentit nord a l'N340 i 3 cap al sud; i 2 quilòmetres a la C-15 a Vilafranca. Cap a les 19.15 hores s'ha reobert la circulació cap a Barcelona a l'AP-7 a Santa Margarida, tot i que hi ha molta congestió.La fuita en un conducte de l'AP-7 en sentit sud ha comportat el tall de diverses carreteres. El Servei Català de Trànsit ha desviat els vehicles per les sortides 31 del Vendrell i la 30 de Vilafranca Sud. L'afectació viària s'ha donat entre els quilòmetres 199 i 202. També s'ha tallat l'N-340 entre els quilòmetres 1.205 i 1.207 a Santa Margarida i els Monjos.Segons Protecció Civil, l'empresa propietària de l'etilenoducte ha assegurat que ha sectoritzat la canonada i ha augmentat el consum per minimitzar la fuita. L'etilè és un producte inflamable però no és tòxic.Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat es troben al lloc. Donat que s’ha establert un perímetre de seguretat de 200 metres al voltant de la canonada afectada, l’actuació dels Bombers consisteix a inspeccionar la zona per constatar que no hi ha cap element potencialment perillós i que pogués provocar una ignició en interactuar amb l’etilè. Els Bombers, a més, també estan controlant amb els explosímetres que no hi hagi concentracions d’etilè a la rodalia.Finalment, Protecció Civil ha confirmat que es procedirà a cremar de forma segura l'etilè des dels dos extrems de l'etilenoducte. Concretament des de Repsol a la Pobla de Mafumet i des d'INOVYN a Martorell.En la resolució de l’incident també estan treballant els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Santa Margarida i els Monjos.El CECAT de Protecció Civil està en permanent contacte amb els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Castellví de la Marca i Banyeres del Penedès. També amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per l’avaluació preventivament de possibles afectacions a rieres o aqüífers de la zona, malgrat no es té constància en aquests moments. També es manté la coordinació preventivament amb Adif per la proximitat de les línies ferroviàries que no es troben afectades directament.ACESA ha activat el seu Pla d’Autoprotecció i es manté en contacte amb Protecció Civil.