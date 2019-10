A presó per cometre quatre robatoris violents al Vendrell

En una sola hora de diferència, l’home va atracar dos establiments intimidant amb una arma blanca

Actualitzada 10/10/2019 a les 13:29

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home de 37 anys, de nacionalitat espanyola i veí d’aquest municipi, com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència i intimidació, un d’ells en grau de temptativa. En una sola hora de diferència, l’home va atracar dos establiments intimidant amb una arma blanca. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.La investigació es va iniciar aquest dilluns arran de la temptativa d’un robatori amb violència en una gasolinera del carrer Jaume Carner del Vendrell. En aquest punt, a les 15.40h un desconegut va intentar accedir a l’interior amb el rostre cobert amb un passamuntanyes, tot i que no ho va aconseguir. En observar a més que l’home portava un ganivet, els responsables de la benzinera van decidir no accionar el sistema d’obertura manual de la porta d’accés. Aquest fet el va obligar a marxar del lloc.Prop d’una hora més tard, la mateixa persona va actuar en un establiment comercial del carrer Muralla del Vendrell, on també amb la cara coberta va amenaçar les dues dependentes amb un ganivet de cuina i es va emportar diners en efectiu de la caixa enregistradora.La investigació del cos policial va permetre localitzar i detenir ahir dimecres, 9 d’octubre, el presumpte autor d’aquests dos fets en un carrer de la població. Durant l’escorcoll se li va trobar un ganivet de cuina i la roba que vestia era la mateixa que va utilitzar l’home que el dia anterior va actuar en aquests dos establiments.Els investigadors consideren que el sospitós és també el presumpte autor de dos robatoris violents més. En concret, el que va tenir lloc a la mateixa gasolinera del carrer Jaume Carner del Vendrell el passat dia 22 d’agost. Aquella tarda, un home amb una samarreta embolicada que ocultava el rostre va amenaçar l’únic treballador que hi havia amb una arma de foc. Va obtenir diners en efectiu. També durant la tarda del dia 13 de setembre, va amenaçar amb un ganivet a l’encarregat d’un establiment del carrer Prat de la Riba del Vendrell d’on es va endur els diners de la caixa enregistradora.Amb l’objectiu de recuperar les peces de roba que vestia durant aquestes accions i l’arma de foc utilitzada durant el robatori del dia 22 d’agost, el jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell va autoritzar ahir l’entrada i perquisició al domicili del detingut, el qual acumula nombrosos delictes similars. Simultàniament l’home va passar a disposició d’aquest jutjat el qual en va decretar el seu ingrés a presó.