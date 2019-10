La Fira de Santa Teresa presenta la seva edició més inclusiva i solidària

El certamen multisectorial, que se celebrarà de l’11 al 13 d’octubre, inclourà un espai d’atraccions sense soroll per fer-la més accessible

Zona gastronòmica

Tot a punt perquè el Vendrell visqui, de l’11 al 13 d’octubre, una nova edició de la Fira de Santa Teresa. Una cita amb un ampli programa familiar que en aquesta edició vol potenciar el seu caràcter inclusiu i solidari.En concret, una de les principals novetats d’aquest certamen multisectorial, que se celebra al Vendrell des del 1843, serà una prova pilot a la zona d’atraccions de la Fira (Avinguda del Camp d’Esports) que consistirà en fer una fira sense soroll el divendres 11 d’octubre, de 6 a 8 de la tarda. D’aquesta manera, en aquest horari, les atraccions funcionaran en silenci per tal que en puguin gaudir les persones, adults o infants, amb qualsevol tipus d’hipersensibilitat auditiva. La regidora de Fires, M. Luz Ramírez, ha explicat que aquesta mesura, que no ha tingut una demanda prèvia, és una primera prova per veure si té bona acollida i es pot aplicar a altres festivitats similars i anar-les convertint així en més accessibles i inclusives. Ramírez ha explicat que una iniciativa semblant es va dur a terme a la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet.D’altra banda, en aquesta edició de la Fira de Santa Teresa es consoliden sectors que s’havien posat en marxa en edicions anteriors, a més del tradicional àmbit dels estands multisectorials ubicat a la Rambla. Així, continuarà tenint presència important La Fira d’abans, ubicada al carrer Dr.Robert, que incorporarà moltes propostes de caire familiar. Com ja és habitual el carrer dels Cafès acollirà de nou el carrer de l’art, i l’aparcament del Pèlag, l’automoció. Aquest sector, organitzat pel CIT, tindrà una dotzena de concessionaris de vehicles i un concessionari de maquinària industrial. Un altre plat fort de la Fira serà de nou la carpa de la Fira Handmade, a la Plaça Nova. Un espai organitzat juntament amb la col·laboració de Ferreteries Optimus i que convida a tothom a aprendre tècniques de patchwork, restauració, decoració, scrap, ganxet, etc...Per últim, la Fira reserva un espai important a la Rambla destinat a la zona gastronòmica i de tastos de begudes, i que enguany s’amplia amb més oferta per arribar a un major públic.També la inauguració del certamen tindrà enguany un toc gastronòmic i és que el convidat a l’acte oficial d’inauguració, que serà l’11 d’octubre a les 17.30h, serà Jordi Guillem, Xef del Restaurant Lo Mam de Le Meridien RaBeach Hotel.Com a actes paral·lels, el programa incorporarà de nou la diada castellera amb els Nens del Vendrell, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Tarragona; la cercavila dels grups de cultura popular, els versos dels Diables, actuacions musicals com la d’Arnau Griso, tallers infantils i familiars, atraccions, vermuts musicals, escenificacions teatrals, el 46è concurs nacional de colles sardanistes o la segona edició del Fira Foc, mostra de bestiari de foc del Vendrell, que es farà a la Plaça Vella diumenge a partir de les 5 de la tarda.S’ha organitzat també un cicle de xerrades emmarcades en la Fira, que tindran lloc els dies 10 i 11 d’octubre al Museu Deu i que tractaran temes com Els orígens de la Fira de Santa Teresa; El paper de les dones a la Fira de Santa Teresa o Què és la Regió Agroalimentària del Penedès?.