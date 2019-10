Dos morts en un xoc entre dos camions que feien cua per un accident anterior a l'AP-7 a Vilafranca

L'autopista està tallada, per la qual cosa es recomana a aquells que circulin des de Tarragona cap a Barcelona que es desviïn al Vendrell per la C-31 o la C-32

Actualitzada 09/10/2019 a les 09:11

Els dos ocupants d'un camió han mort aquesta matinada en xocar per encalç amb un altre camió a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès, al quilòmetre 198. Els dos estaven fent cua per un accident anterior d'un altre vehicle pesant que restringia l'autopista al quilòmetre 197. Ha quedat bolcat a la via i els seus dos ocupants han resultat ferits de poca gravetat. Les víctimes mortals viatjaven en un camió amb matrícula polonesa. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 3.47 hores i han activat deu patrulles. També hi treballen quatre dotacions dels Bombers i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).L'AP-7 està tallada en direcció Barcelona, amb aturades d'uns sis quilòmetres en aquest tram. El trànsit es desvia per la sortida 30 de l'autopista cap a l'N-340. A causa de les fortes retencions que provoquen l'accident, el Servei Català de Trànsit recomana a les persones que circulin de Tarragona cap a Barcelona que es desviïn a la zona del Vendrell per la carretera C-31 o C-32.Amb aquestes ja són 142 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes de Catalunya.