Un ferit lleu en una topada frontal entre dos cotxes a Santa Oliva

Els Mossos d'Esquadra fan pas alternatiu per un dels carrils

Actualitzada 08/10/2019 a les 18:02

Una persona ha resultat ferida lleu i una altra il·lesa en un xoc frontal entre dos turisme a Santa Oliva. El Servei Català de Trànsit ha rebut un avís a les 16.55 hores per un accident al quilòmetre 0,5 de la TP-2125.Per causes que es desconeixen dos turisme han topat frontalment i un dels conductors ha resultat ferit. Fins al lloc s'han desplaçat Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers. La persona ferida ha estat traslladada fins a l'Hospital Comarcal del Vendrell amb pronòstic lleu.Els Mossos d'Esquadra fan pas alternatiu per un dels carrils, mentre l'altre es troba tallat a la circulació.