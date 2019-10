Troben a Cubelles el cotxe que va atropellar dos joves a Cunit i va fugir del lloc

Els fets van succeir dissabte a la carretera de Costa Cunit i el vehicle en qüestió circulava en direcció contrària

La Policia Local de Cubelles ha localitzat el cotxe que el passat dissabte, 5 d’octubre, va atropellar dos joves que anaven en motocicleta per la carretera de Costa Cunit, segons informa Ràdio Cubelles. El vehicle en qüestió circulava a gran velocitat i en direcció contrària en el moment dels fets i va fugir del lloc en comptes de socórrer els afectats.Els joves van poder identificar el vehicle com un turisme Ford Ka de color vermell, el qual va quedar danyat per la part davantera i sense retrovisor arran de l’accident. Aquesta informació ha servit a la Policia Local de Cubelles per localitzar el vehicle i obrir les diligències corresponents.