Miki Núñez actuarà al Vendrell per la Fira de Santa Teresa

El grup Arnau Griso, programat per aquest dissabte, ha anunciat que l'exconcursant d'OT i representant d'Eurovisió serà amb ells com a artista convidat

Actualitzada 08/10/2019 a les 15:10

L'exconcursant de la darrera edició d'Operación Triunfo i representant d'Espanya a Eurovisió aquest 2019, Miki Núñez, actuarà aquest dissabte 12 d'octubre al Vendrell. Ho farà en el marc del concert del grup Arnau Griso, que tocarà al municipi i en el marc de la fira de Santa Teresa. Així doncs, Miki actuarà com a artista convidat arrel de l'estreta relació que manté amb els membres d'aquest grup musical.El concert en qüestió tindrà lloc aquest dissabte a la Rambla Josep Cañas. La primera actuació musical que es farà a l'indret serà la de Maria Jacobs Trio, que farà gaudir al públic amb la seva música a les 20h. La següent formació en actuar serà la Bellvei Jazz Band, a les 22h. A partir de les 23h serà el torn d'Upuntú, Arnau Griso amb Miki Núñez com a convidat i Dj Ràdio Esventada, que clourà la nit.El terrassenc Miki Núñez, de 23 anys, ha estrenat recentment el seu primer disc Amuza després del seu exitós pas per Operación Triunfo i de representar Espanya al Festival d'Eurovisió celebrat el passat mes de maig a Tel Aviv, Israel. Així, aquest dissabte es podrien escoltar al Vendrell cançons del jove músic com Celébrate o Escriurem, alguns dels hits del seu primer treball.