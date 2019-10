Atraca amb un ganivet una botiga del Vendrell i s'emporta la recaptació de la caixa

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per tal d’identificar, localitzar i detenir l’autor

Un encaputxat va atracar la tarda d’ahir dilluns, 7 d’octubre, una perfumeria drogueria del Vendrell. L’home va amenaçar la treballadora amb un ganivet i es va endur la recaptació de la caixa enregistradora.Els fets van succeir cap a les 16.45h en un establiment del carrer Muralla. Un individu amb la cara tapada va entrar al local i va amenaçar la treballadora amb un ganivet. El lladre es va endur els diners que hi havia a la caixa, concretament entre 100 i 150 euros, i va marxar del lloc.La Policia Local del Vendrell es va dirigir a l’indret i va fer una recerca per la zona i els voltants, però no va localitzar l’individu. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació que es nodrirà de les imatges de les càmeres de seguretat per intentar identificar l’autor, localitzar-lo i detenir-lo.