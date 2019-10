L’edició d’enguany tindrà espais dedicats a les noves tendències ecològiques i biosaludables

Actualitzada 07/10/2019 a les 13:38

L’Arboç celebrarà la VII edició de l’Enramada de l’Arboç els propers divendres 25 i dissabte 26 d’octubre. La plaça de Catalunya tornarà a ser l’escenari d’aquesta proposta que enguany comptarà amb tallers i activitats de sensibilitat biosaludable i ecològica.Els assistents podran gaudir d’aquesta especialitat gastronòmica acompanyada de vins i caves del Penedès. També hi haurà activitats per a totes les edats com maridatges, música en viu, show cooking, tallers i activitats infantils gratuïtes.L’organització donarà a conèixer ben aviat els detalls d’aquesta setena edició de l’esdeveniment, ja consolidat a la vil·la.