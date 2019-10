Ja es coneixen els premiats de la X Biennal de Ceràmica del Vendrell

La Sala Portal del Pardo acull l'exposició dels ceramistes fins a 3 de novembre

L’obra A man’s bloodstream de l'alemanya Olga Simonova ha estat guardonada amb el primer premi de la X Biennal de Ceràmica del Vendrell. El segon premi l'ha aconseguit Folding in Motion de Simcha Even-Chen d'Israel, mentre que el tercer classificat ha estat Mingshu Li de Xina amb l’obra Black Form.La Sala Portal del Pardo del Vendrell va acollir l'entrega de premis i la inauguració de l’exposició dels 19 ceramistes seleccionats per la mostra, que es podrà visitar fins el 3 de novembre.Els membres del jurat van destacar la complexitat en la tècnica i l’originalitat de les peces seleccionades. Pel que fa a les tres peces premiades van posar de relleu el missatge i la força estètica. També van valorar molt positivament la important projecció internacional que està assolint la Biennal de Ceràmica del Vendrell. En aquesta desena edició s’hi han presentat 232 obres de 111 ceramistes d’arreu del món.Els tres premiats d’aquesta edició de la Biennal s’emportaran: el primer premi, 4.000 euros; el segon, 2.500 euros, i el tercer, 1.000 euros. A més, tots tres guanyadors compartiran una exposició conjunta el setembre del 2020, amb l’edició d’un catàleg que inclourà fotografies de les obres que s’exposaran, realitzades per un fotògraf professional, i un text de cada artista.