Salvament evacua dos submarinistes amb problemes per una mala descompressió a Calafell

Han estat traslladats a la Unitat Terapeutica Hiperbàrica de Hospital General de Castelló

Actualitzada 04/10/2019 a les 19:34

Dos submarinistes han estat evacuats aquest matí de la costa de Calafell després de patir problemes per una mala descompressió. El 112 ha rebut una trucada des d'una embarcació d'una empresa de submarinisme que es trobava a quatre milles de la costa per dos bussos que necessitaven ser evacuats.El Centre de Coordinació del Salvament Marítim a Tarragona ha activat l'helicòpter Helimer 220 amb base a Reus i la Salvamar Fomalhaut de Tarragona.Segons ha explicat Salvament a Diari Més, un submarinista ha realitzat malament les tasques de descompressió mentre estava a l'aigua, fet pel qual necessitava assistència mèdica. Un segon bus ha intentat auxiliar-lo, per la qual cosa també ha resultat ferit.L'Helimer 220 ha estat l'encarregat de traslladar-los fins a l'aeròdrom de Castelló, on hi havia una ambulància esperant-los per portar-los a l'Hospital General de Castelló. El centre sanitari compta amb una Unitat Terapeutica Hiperbàrica (UTH).