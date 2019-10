Rescaten un tripulant d'un patinet a la deriva que havia bolcat a Coma-ruga

Salvament Marítim va activar l'helicòpter Helimer 220 i la Salvamar Polaris

Salvament Marítim va rescatar la tarda de dimecres a un tripulant d'un patinet que havia bolcat a Coma-ruga. El vent havia endinsat a l'embarcació d'esbarjo, la qual es trobava a 2,2 quilòmetres de la platja del Francàs.El Centre Nacional de Coordinació va rebre una trucada del banyista cap a les 18.30 hores del dimecres alertant que el seu patinet havia bolcat i no aconseguia adreçar-lo. El Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona va activar l'helicopter Helimer 220, amb base a Reus, i la Salvamar Polaris de Vilanova i la Geltrú per tal de realitzar el rescat.Minuts després, l'Helimer va localitar l'embarcació a unes dues milles de la costa del Vendrell. Un rescatador va descendir del mitjà aeri per tal de donar-li la volta al patinet. Un cop adreçat, la Polaris va remolcar-lo fins a la platja del Francàs. El tripulant no va necessitar assistència mèdica, ja que es trobava sa i estalvi.Salvament Marítim recorda als banyistes que tinguin molt de compte amb el tipus de vent que bufa quan s'utilitzen embarcacions d'esbarjo o flotadors.