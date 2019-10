El Vendrell cobrarà un recàrrec de fins al 50% de l'IBI als habitatges buits

L’objectiu és posar en circulació diversos pisos de lloguer social per pal·liar el dèficit que té el municipi

L'Ajuntament del Vendrell aplicarà un recàrrec de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de fins al 50% als grans tenidors de pisos buits, principalment entitats bancàries. L’objectiu de la mesura és posar en circulació diversos pisos de lloguer social per pal·liar el dèficit que té el municipi d’habitatge a preus assequibles. El consistori vol incorporar les mesures a les ordenances fiscals del 2020.Els tècnics municipals han comptabilitzat que hi ha 1.176 pisos buits que són propietat dels grans tenidors. D'aquest, 230 són del la SAREB, més conegut com el banc dolent.La proposta del recàrrec de l'IBI es debatrà amb tota probabilitat al ple ordinari del mes d’octubre. La nova mesura passa per fer incrementar l'impost de forma esglaonada, en funció de dos criteris: els anys que fa que el pis està desocupat i la quantitat de pisos que tingui el propietari.El regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha explicat que els grans tenidors s’han classificat en tres categories: els que tinguin més de 50 pisos desocupats, els que tinguin entre 25 i 49 pisos i els que en tinguin entre 6 i 24. El segon criteri per a l’aplicació del recàrrec de l’IBI és el temps de desocupació de l’habitatge: de 2 a 3 anys, d’entre 3 i 4 anys i més de 4 anys. En funció dels dos criteris, el recàrrec anirà entre el 25 i el 50% de l’IBI.Un cop s'aprovi l’ordenança, l'Ajuntament informarà als propietaris. Per tal de tornar al tipus ordinari de gravamen els propietaris podran posar a disposició de l'Ajuntament els pisos perquè siguin de lloguer social o bé demostrar que l'habitatge no està realment desocupat.Amb aquesta mesura, el consistori espera ingressar el primer any uns 140.000 euros. Tot i això, Santos ha puntualitzat que la mesura no es planteja com una manera d’augmentar els ingressos de l’Ajuntament sinó com un instrument per intervenir activament en el mercat de lloguer social.