Detenen cinc persones que s'encarregaven d'una plantació interior de marihuana a Santa Oliva

Els arrestats havien muntat una gran infraestructura tècnica i s’havien connectat fraudulentament a la xarxa elèctrica

Actualitzada 03/10/2019 a les 10:38

Mig miler de plantes intervingudes

Els arrestats queden en llibertat

Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc persones que presumptament s’encarregaven d’una plantació interior de marihuana en una antiga residència rural de Santa Oliva (Baix Penedès). Segons informa la policia catalana, la plantació ocupava les tres plantes de la casa, disposava d’una gran infraestructura tècnica i estava connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica. Fins i tot, durant la investigació els mossos van recuperar un manual amb indicacions sobre com fer un cultiu professional i evitar aixecar sospites entre els veïns. Els cinc arrestats, tres homes i dues dones d’entre 23 i 55 anys, de nacionalitats espanyola i marroquina i veïns de Sant Boi i l’Hospitalet de Llobregat, tenien antecedents per delictes de salut pública. S’han intervingut uns 50 quilos de droga.Segons expliquen els Mossos d’Esquadra, la investigació va començar l’abril passat arran de diverses queixes veïnals. Els mossos van iniciar les indagacions al voltant d’una antiga residència rural situada a Sant Oliva. Durant mesos, els investigadors van vigilar la zona i van comprovar que un grup de cinc persones s’encarregaven de la supervisió i el control de les instal·lacions.Durant la investigació els agents van saber que havien convertit l’immoble en una plantació de marihuana amb un potent sistema de cultiu ubicat en les tres plantes de la casa. A més, també van comprovar que els investigats l’havien connectat il·legalment a la xarxa elèctrica i que els consums que defraudaven eren molt elevats.Dijous passat, amb l’autorització judicial, els mossos van fer l’entrada i escorcoll a la plantació i van poder desmantellar tota la infraestructura. Allà van intervenir prop de 500 plantes d’un metre i mig d’alçada, de les quals unes 300 ja es trobaven tallades i assecant-se. També es va recuperar una dotzena de bosses de la brossa industrials plenes de marihuana i tres bosses amb la substància preparada per a la seva venda. En conjunt, prop de 50 quilograms entre les plantes i les bosses recollides.Pel que fa a la infraestructura, la policia destaca la inversió econòmica que van fer els investigats per adquirir més de 50 focus, una quinzena de ventiladors, una desena d’aparells d’aire condicionat i per garantir una instal·lació elèctrica amb gran quantitat de transformadors i diferencials.Tota aquesta infraestructura anava acompanyada d’un alt grau de professionalitat en el cultiu per part dels investigats. Segons els mossos, havien establert un sistema rotatori que els permetia tenir diverses plantacions dins de l’immoble en diferents estats de creixement, de manera que sempre disposaven d’una plantació preparada per a la recollida.Un cop feta l’entrada i desmantellada la plantació, un equip d’investigadors de la comissaria del Vendrell es va desplaçar al Baix Llobregat on es van portar a terme les detencions. Els mossos van poder comprovar que els cinc detinguts ja havien estat relacionats amb delictes contra la salut pública a la zona sud de l’àmbit metropolità.Dels cinc detinguts, dos es van deixar en llibertat després de declarar davant la policia i amb l’obligació de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits. Els altres tres, una dona i dos homes, van passar dissabte a disposició del jutjat de guàrdia del Vendrell i van quedar en llibertat amb càrrecs.