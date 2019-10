El Parlament insta el Govern a fer un estudi per millorar les inundacions al barri de Sant Salvador del Vendrell

Un cop fet s’haurà de determinar si calen actuacions a la Riera de la Bisbal

Actualitzada 02/10/2019 a les 15:01

La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres una resolució que insta el Govern a fer un estudi tècnic per valorar com s’han de solucionar les inundacions que pateix el barri de Sant Salvador del Vendrell (Baix Penedès) quan plou amb intensitat. Un cop fet aquest estudi, l’Agència Catalana de l’Aigua haurà de determinar si cal fer alguna actuació en el tram final de la Riera de la Bisbal, que desemboca a Sant Salvador. En el cas de fer-se alguna actuació, el Parlament ha demanat tenir en compte la plana agrícola que hi ha a tocar de la riera i respectar el projecte de renaturalització de les Madrigueres.El problema de les inundacions als barris marítims del Vendrell és recurrent i ja fa anys que s’arrossega. En aquesta zona marítima del Vendrell hi desemboca la riera de la Bisbal, que divideix el barri de Sant Salvador per la meitat, provocant que quan hi ha inundacions i creix el cabal els veïns no puguin creuar-la perquè Protecció Civil talla el trànsit, provocant un canvi de ruta de més de 10 quilòmetres.La resolució aprovada aquest dimecres al Parlament també preveu assessorar l’Ajuntament del Vendrell sobre les actuacions puntuals que s’hagin de fer en aquesta riera per evitar futures inundacions.