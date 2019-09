Detinguda una parella per intentar robar en una casa a Coma-ruga

L'alarma de seguretat va saltar i això va provocar que els arrestats marxessin del lloc

Actualitzada 24/09/2019 a les 14:49

Dues persones han estat detingudes aquest dilluns per la tarda a Coma-ruga per un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa. La Policia Local va rebre un avís pocs minuts després de les quatre de tarda per un veí que havia vist sortir a una parella d'una casa de l’avinguda Guilleries després de sonar l'alarma de seguretat.La descripció facilitada pel testimoni va permetre que una patrulla els localitzés al carrer Englantina. Mentrestant, una altra patrulla es va dirigir fins al domicili afectat on van comprovar que la porta principal es trobava oberta i presentava danys al pany. A més a més, l'alarma de seguretat havia saltat.La Policia Local va obrir diligències als dos detinguts per un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa, els quals van ser traslladats a les dependències dels Mossos d'Esquadra.