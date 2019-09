La programació dels teatres del Vendrell 'Temporada' arriba carregada de propostes

L'adaptació de 'Terra Baixa' donarà el tret de sortida el proper 28 de setembre, al TAG

Actualitzada 18/09/2019 a les 20:32

L'Ajuntament del Vendrell ha presentat aquest dimecres la programació dels teatres Temporada que inclou concerts de música clàssica, jazz, tradicional, teatre familiar, teatre de gran format, entre d'altres.Commicerto donarà el tret de sortida a la temporada el diumenge 6 d’octubre a l’Auditori Pau Casals. Un espectacle per a tots els públics en què Joel Díaz (pianista) i Adrià Mas (actor i cantant) aproparan el món de la música clàssica en clau d’humor. L'11 d’octubre, l’Auditori del Tívoli acollirà el tradicional concert de Música de Gralles, que enguany estarà dedicat a Josep Mañé i Torrents.El dissabte 26 d’octubre, a l’Auditori Pau Casals, tindrà lloc el concert Diàleg entre Casals i Bach a càrrec del pianista Ricard Rovirosa. El jazz també tindrà el seu espai el 2 de novembre, a l’Auditori Pau Casals, amb Tak! & Original Jazz Orquestra. Mentre que el 9 de novembre, l’Auditori Pau Casals acollirà el concert de Joan Reig, bateria d’Els Pets, que estarà acompanyat pels vendrellencs Pemi Rovirosa (guitarra) i Jimmy Piñol (bateria). Pel al públic familiar, el 17 de novembre, a l’Auditori Pau Casals, s’ha programat el concert Gollipar, l’extraterrestre amb l’actor Toni Viñals i el Quartet de corda Camerata XXI. Camerata XXI, en el seu format d’orquestra, també estarà present, al mateix espai, el diumenge 1 de desembre amb el concert I Love Piano. L’Auditori del Tívoli serà l’espai on la música de cobla serà la protagonista amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona que estarà acompanyada pel violoncel·lista Daniel Claret. I el 24 de novembre, a l’Auditori Pau Casals, se celebrarà el tradicional Concert de Santa Cecília.La programació teatral començarà amb la celebració dels 10 anys del TÀG (Teatre Àngel Guimerà), que se celebrarà el 28 de setembre, a les 20:30 h, amb una adaptació de Terra Baixa explicada per la Nuri interpretada pel Grup de Teatre Inestable del Vendrell. Abans de començar l’obra, a partir de les 19 h, el hall del TÀG acollirà un concert a càrrec de The Beatles Jazz Project.El 5 d’octubre, a l’escenari del TÀG es representarà l’obra L’habitació del costat (The vibrator play), una producció de La Brutal i La Villarroel. El 20 d’octubre serà el torn d’una obra de William Shakespeare, El Rey Lear. Per a un públic familiar, el diumenge 27 d’octubre, The Penguins / Reggae per Xics presentaran el seu quart disc. El divendres 8 de novembre, serà el torn de l’obra El Futur, una producció del TNC i Teatres en Xarxa adreçada a un públic juvenil.Una altra proposta familiar és el musical Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? tindrà lloc el 10 de novembre. El 16 de novembre La Tendresa produïda per Dagoll Dagom i T de Teatre arribarà al Vendrell. El divendres 22 de novembre, el públic compartirà escenari amb l’actriu Lara Salvador en l’obra Els dies mentits. L'obra Vaselina es podrà veure el dissabte 30 de novembre. I el 14 de desembre, la companyia comarcal Grup de Teatre del Centre interpretarà l’obra El temps i el Conway.Les entrades pels espectacles es podran comprar a través del web www.temporada.cat i a la Regidoria de Cultura (La Rambla, 24) a partir del divendres 20 de setembre. També es podran adquirir a taquilla (una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament ho permeti).