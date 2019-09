Calafell es declara municipi contra la prostitució i el tràfic sexual de persones

L'Ajuntament estudiarà incloure a les ordenances municipals multes econòmiques per als clients

Actualitzada 18/09/2019 a les 19:10

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat un acord per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. Aquesta decisió arriba a les portes de la commemoració, dilluns vinent, del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i la Tracta de Persones. L’acord s’ha adoptat amb els dinou vots a favor de PSC, ERC, la CUP, Sumem-Junts, PP, En Comú-Podem i UAM, i les dues abstencions de Ciutadans. L’Ajuntament ha informat que centrarà l’acció en eradicar la demanda a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor -client- i del proxeneta. La intenció és incloure a les ordenances municipals multes econòmiques per als consumidors de prostitució.L’Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones. La intenció és donar visibilitat «a l’anomenat eufemísticament ‘client’, sempre en l’anonimat i justificat socialment, buscant deslegitimar socialment i pública els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere», segons assenyala el consistori en un comunicat.Alhora, l’Ajuntament exigirà al govern espanyol i a la Generalitat «que s’expliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i els proxenetes que estan campant pels seus furs en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix».En col·laboració amb les administracions, l’Ajuntament assegura que centrarà l’acció en l’eradicació de la demanda de prostitució. Així, promourà la denúncia, persecució i penalització dels consumidors de prostitució i dels proxenetes. A més de les multes, s’exigirà al govern espanyol que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, «els homes que compren dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a sis mesos i multa».«El nostre Ajuntament, seguint l’exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció. En col·laboració amb l’administració central i autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació», relata l’acord.A més, l’Ajuntament de Calafell exigirà al govern que, en lloc de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, embargui els béns d’aquestes activitats i inverteixi recursos en el futur de les dones que exerceixen la prostitució, i els proporcioni recursos i alternatives reals.D’altra banda, el consistori prohibirà la publicitat de prostitució en tots els suports publicitaris existents en el terme municipal i en els mitjans de transport urbà, i no contribuirà amb aquells mitjans de comunicació que la promoguin. En aquest sentit, promourà una normativa que impedeixi als mitjans lucrar-se amb l’explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat.