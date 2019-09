Detingut a Sant Jaume dels Domenys per conduir sense permís i fugir d'un control dels Mossos

Durant la fugida l'arrestat va posar en perill vianants i altres conductors

Actualitzada 17/09/2019 a les 13:36

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 de setembre un jove de 20 anys a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, per conduir sense permís i per resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc durant un control de trànsit en una rotonda situada al quilòmetre 2,9 de la carretera TP-2124 sentit Banyeres del Penedès quan els agents van detectar que el conductor i l'acompanyant d'un vehicle no duien cordat el cinturó de seguretat. En el moment d'aturar-lo, el conductor, fent gestors de menyspreu vers els agents, va fugir iniciant una persecució pels carrers de la població.Durant la seva fugida, el vehicle no va respectar els semàfors ni altres senyals de trànsit generant diverses situacions de perill per als vianants i altres conductors, especialment en passar per la vora de la terrassa d’un bar plena de gent o per un pas de vianants on estava creuant una família.El vehicle va acabar pujant damunt d’una rotonda de la carretera TP-2125, a Sant Jaume dels Domenys, però va continuar fins arribar al carrer de la Carretera, on va aturar-se. Va ser en aquell moment, quan el conductor va intentar marxar del lloc deixant allà el seu acompanyant, que va ser detingut.Posteriorment, es va comprovar que l'arrestat havia estat denunciat per diverses policials locals per conduir sense carnet.El detingut va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell, el qual va ordenar la seva posada en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.